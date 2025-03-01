«Много бабосиков» и получить «Оскар»: дочь Муцениеце от Прилучного трогательно обратилась к матери

1 марта Агате Муцениеце исполнилось 35 лет. Актрису трогательно поздравила с юбилеем дочь Мия. Пожелания девочки звезда показала в социальных сетях.

Восьмилетняя Мия сделала своими руками открытку, украшенную сердечками. Девочка написала детским почерком теплые слова в адрес актрисы. Она пожелала маме «много бабосиков», получить «Оскар», иметь 100-процентный заряд на телефоне и в наушниках.

«<….>Настроение супер-диско-дэнс и спатеньки до 11 утра обязательно!» — написала дочь Муцениеце от Павла Прилучного.

В честь праздника звезда «Закрытой школы» решила сделать доброе дело. Агата предложила поддержать желающим благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям и молодым людям с опухолями мозга. Актриса призналась, что лучшим поздравлением для нее будет поддержка поклонников, а не деньги.

Дочь от звезды «Мажора» находится сейчас вместе с Агатой, в то время как сын Тимофей переехал к отцу, вопреки решению суда о том, что он должен жить с матерью.

Напомним, Агата Муцениеце сейчас появляется на публике с предполагаемым новым возлюбленным Петром Дрангой. Пара не скрывает своих чувств.