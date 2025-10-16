Патриарх Кирилл заявил, что конец человеческой цивилизации непременно состоится

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса. Соответствующее высказывание глава РПЦ сделал на встрече с участниками фестиваля православных СМИ «Вера и слово».

Патриарх произнес: «Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие — это то, что непременно состоится».

Слова священнослужителя приводит ИА Регнум. Патриарх назвал конец цивилизации трагическим и логичным событием, намерения на это, подчеркнул глава РПЦ, есть «в Слове Божьем».

Патриарх напомнил, что христианам всегда были присущи апокалиптические страхи. Однако Церковь поняла, что никому не дано осознать, когда наступит пришествие Спасителя.

Ранее патриарх выступил по случаю Дня трезвости и заявил, что только в трезвом уме люди способны отличить истину от лжи и принимать здравые решения. Он также отметил тенденцию на снижение употребления алкоголя, но обратил внимание на появление новых веществ, влияющих на сознание.