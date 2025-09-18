Патриарх Кирилл сравнил храмы с «духовными бензоколонками»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Астану. Во время своего визита он высказался о важности храмов в жизни прихожан и назвал их «духовной бензоколонкой», где люди могут набраться «божественной энергии».

Об этом пишет «РИА Новости».

В столице Казахстана Кирилл посетил строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых.

«Другими словами, как необходимо, чтобы автомобиль, желая двигаться, должен получить горючее на бензоколонке, так же и человек. Он должен обязательно возмещать потери, которые поневоле происходят», — объяснил патриарх.

Глава РПЦ также отметил, что человек развивается и совершенствуется только, когда двигается вперед. Но это развитие подразумевает не только материальный рост, но и духовный. И чтобы люди не забывали об этом «подлинном смысле», строятся храмы, добавил он.

