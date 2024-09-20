Народная артистка Украины Оксана Билозир спела в разрушенной церкви в Судже. Она исполняла песню про Иисуса Христа, рядом находились боевики ВСУ.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Билозир. На них обратил внимание aif.ru.

На видео Билозир поет в церкви в бронежилете. Ролик подписан словами: «Разрушенная церковь».

Билозир 67 лет. В 1994 году получила звание Народной артистки Украины. Была депутатом, непродолжительное время занимала пост министра культуры и туризма Украины.

Ранее 76-летний житель Суджи рассказывал, как ВСУ стреляли по нему и зятю с двух БТР.