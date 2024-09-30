Пастор Петрикирхе Михаэль Шварцкопф добровольно уехал из России после задержания в Петербурге

Пастор церкви святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге Михаэль Шварцкопф уехал из России, как только был отпущен на свободу после задержания. На следующий день Россию покинули его жена и сын.

Об этом стало известно 78.ru.

«На следующие сутки ночью он самостоятельно покинул Россию, а на следующий день Россию покинула его семья — жена с сыном. Они добровольно выехали все в Германию», - рассказал изданию руководитель культурного служения Петрикирхе Антон Курмышов.

У Шварцкопфа заканчивался контракт – его срок истекал в конце года. Священник передавал дела.

По информации Курмышова, пастор «в ближайшее время не планирует возвращаться в Россию». Он объяснил это тем, что Шварцкопф подписал новый контракт в Германии год назад. Он уже ездил туда летом и вскоре начнет вести службу на родине.

Ранее сообщалось о задержании пастора в Петербурге. Говорилось, что готовятся документы о депортации священника.