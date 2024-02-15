Пассажиры метро сняли снегопад в вагоне: метель добралась и туда

В Москве пассажиры метрополитена рассказали о снегопаде в вагоне. Метель добралась даже до транспорта. Кадры необычного инцидента публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

Один из подписчиков соцсетей опубликовал видео, на котором в вагоне московского метрополитена идет снег. Хлопья падают на пассажиров. Все произошло в поезде, который едет по открытой станции. Видимо, снег оказался внутри через вентиляцию.

Отмечалось, что инцидент был зафиксирован на зеленой ветке в районе станции «Технопарк».

«Это поезд по улице ехал, открытая станция «Технопарк». В вентиляцию задувало», – отметила одна из пользовательниц Сети.

По словам очевидцев, на зеленой ветке метрополитена ходят старые составы. Так как в них нет кондиционеров, воздух циркулирует с помощью вентиляционных решеток. Именно поэтому осадки попали в вагон, пока он ехал по улице.

Отмечается, что обильный снегопад был зафиксирован в ночь на 15 февраля и продолжается до сих пор. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, он может стать самым сильным в этом году.

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