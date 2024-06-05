Папа Римский удостоил российскую певицу Светлану Касьян дворянского титула

Папа Римский удостоил российскую оперную певицу Светлану Касьян дворянского титула. Об этом сообщает Kp.ru.

Папа Римский Франциск наградил оперную певицу и ее семью дворянским титулом. Он лично вручил россиянам соответствующую грамоту. Супруг Светланы отметил, что они в восторге от решения Папы Римского. По словам Леонида Севастьянова, ранее дворянский титул получали венгерский композитор и медиамагнат.

«Это такая честь! Стать дворянином само по себе прекрасно, это удивительные ощущения, но когда тебе вручают грамоту лично – это совершенно другой уровень», — высказался Леонид.

Несмотря на полученный титул, материальное состояние семьи осталось без изменений. Леонид отметил, что титул возложил на них большую ответственность.

«Ответственность воспитывать детей с заданной миссией: служить делу мира и общего блага», — резюмировал супруг Светланы.

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