Падения из окон и сердечные приступы: в России за последние годы погибло не менее 27 топ-менеджеров

Случаи смерти российских топ-менеджеров стали предметом для обсуждения во всем мире. За последние 4 года, по подсчетам Lenta.Ru, погибли, как минимум, 27 специалистов.

О загадочных смертях управленцев крупных компаний заговорили еще в 2022 году в зарубежной прессе. Тогда же иностранные журналисты стали использовать термин «синдром внезапной русской смерти». Они связали трагедии с обстановкой в мире.

Падения из окон, самоубийства, сердечные приступы и семейные трагедии — таким образом уходили из жизни сотрудники компаний. Больше всего погибших зафиксировали в 2022 год. По подсчетам журналистов, известно не менее чем о 18 случаях.

Сегодня стало известно о гибели еще одного крупного управленца. На Рублевском шоссе обнаружили мертвым топ-менеджера «Транснефти» Андрея Бадалова. У него были проблемы со здоровьем.