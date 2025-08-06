Отправлявшая мужа на СВО ради денег блогерша заявила, что дарила бойцам колбасу

Блогерша, которую обвинили в меркантильности из-за желания отправить мужа на СВО ради выплат, пытается оправдаться за свои заявления. Она рассказала об уважении к бойцам и призналась, что даже дарила им колбасу. Об этом сообщает ИА Регнум.

Россиянка попала в скандал после прямого эфира в соцсетях, в котором порассуждала о выгоде от отправки супруга в зону специальной военной операции. По словам женщины, ее слова выдернули из контекста и в принципе она все говорила с сарказмом.

«У меня на работе закупался мужчина для парней на СВО, и я лично от себя подарила колбасу. А сейчас вот как перевернули мой эфир, который сейчас везде в пабликах. Я все говорила с сарказмом. Я как бы сказала слова завистников обо мне, которые они про меня говорят, но вырезали так, как будто я от себя говорю», - заявила блогерша.

Женщина рассказала, что знает девушку, которая могла смонтировать компрометирующее видео. Она собирается обратиться в полицию и написать заявление из-за клеветы.

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