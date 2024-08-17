Хочет, чтобы зять ехал на фронт, а дочь не разводила «бандеровщину»: пенсионерка сдала полиции родственников

Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье организовали проверку по факту обращения пожилой женщины. Пенсионерка обвинила дочь с зятем, которые переехали к ней из Мариуполя, в поклонении Бандере, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, жительница нового региона России вместе с семьей перебралась к матери в Московскую область. Какое-то время все было спокойно, пока пара не получила паспорта граждан РФ. С тех пор, как утверждает пенсионерка, дочь с зятем стали надсмехаться над ней, а также славить националиста Степана Бандеру.

Приютившую родственников бабушку это не устроила — она уже обратилась в полицию. Пожилая женщина хочет, чтобы ее зять ехал защищать Россию на фронт, а дочь перестала поклоняться пособнику нацистов.

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