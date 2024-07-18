«Отказываться никто не будет»: насколько безопасны для пловцов соревнования в Сене, которую 100 лет не чистили

Пловец, член сборной России Николай Скворцов прокомментировал решение властей Франции провести соревнования в рамках Олимпийских игр в Сене. Спортсмен считает, что никто не откажется от участия, а в случае отравлений вина ляжет на организаторов.

Комментарий Скворцова приводит 360.ru.

Он рассказал, что уже был опыт проведения ОИ в озерах и реках. Так, в Лондоне соревнования проходили в Темзе.

У пловцов есть возможность отказаться от участия, если они посчитают реку грязной. Скворцов уверен, что этого никто не сделает – спортсмены готовы выступать в любых условиях.

«Думаю, отказываться никто не будет, ведь для большинства это единственный шанс в жизни поучаствовать в Олимпийских играх. Если будут случаи отравления, то ответственность за это ляжет на организаторов», — сказал он изданию.

Известно, что во Франции предусмотрели запасной вариант в случае, если вода в Сене окажется непригодной. Тогда состязания проведут на арене для гребли на байдарках в Вэр-Сюр-Марн.

Напомним, Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. В Сене сначала проплывут триатлонисты, потом будут соревноваться пловцы.

Река находится в неприемлемом состоянии 100 лет. Ее очистку начали только в 2022 году. 17 июля мэр города Анн Идальго совершила заплыв в реке, когда вода была примерно 20 градусов, а уровень бактерий низкий.

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