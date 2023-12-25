Пловец Фесиков рассказал о режиме дня и зарплате профессионального спортсмена

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион Европы пловец Сергей Фесиков рассказал о режиме дня и зарплате профессионального спортсмена. Подробности узнал сайт «Страсти».

Фесиков сообщил, что первые тренеры помогали ему с получением стипендий и бонусов с 14 лет. С 18-ти спортсмен обеспечивал себя сам и в некоторых случаях помогал сестре и родителям.

«Это не значит, что были какие-то сумасшедшие заработки, они никогда такими не были, но на хлеб, соль и досуг хватало в достатке. Шиковать никогда не было целью, благо воспитание. Есть разные способы зарабатывать, но в целом схема такая: попадая в основной состав сборной команды РФ (а для этого минимум нужно быть чемпионом России), ты встаешь на трудоустройство в Центр Спортивной Подготовки Сборных Команд РФ, где в зависимости от твоих результатов уже по трудовому законодательству тебе начисляют оклад и надбавки за результат и выполненные задачи. По совместительству ты состоишь в спортивной школе региона, где также получаешь зарплату за свою трудовую деятельность, а именно ежедневные тренировки, ненормированный график занятий, сборов, соревнований. Также в зависимости от графика соревнований спортивные общества (Динамо, ЦСКА) могут задействовать в своих интересах. Ну и финальное это премии и стипендии: они назначаются, если ты достигаешь больших высот и повторяешь их из года в год. Это Губернаторские и Президентские гранты.

Спортсмен высокого (ультравысокого) уровня в плавании может зарабатывать 150-200 тыс. рублей, но это только при постоянном достижении высоких результатов на международной арене: победах на ЧЕ, ЧМ, ОИ. Дополнительно идут бонусы и премии. Соответствующие выплаты получают топ 15-20 человек в РФ.

В среднем спортсмен регионального уровня и участник ЧР, или призер ЧР, будет получать порядка 20-60 тыс. рублей в месяц», - рассказал спортсмен и добавил, что ему никогда не казалось, что этого мало. При этом Фесиков призвал не сравнивать плавание с хоккеем или футболом: по его словам, «эти виды спорта неравносильны».

Говоря о режиме дня пловца, он рассказал, что первая тренировка начинается в 6 утра и длится до 8, у некоторых – до 9-10.

«После - университет, если получается захватить обеденный перерыв или сон перед тренировкой, то замечательно, если нет, идем на вторую, и там с 15-16 до 18-19 трудимся в поте лица снова. И так каждый день в зависимости от графика тренировок. Официальный отпуск есть, но обычно после главных международных стартов: в зависимости от поставленных дальше целей (от недели до трех), больше не советуют, но с возрастом иногда доходит до месяца, чтобы полностью перезагрузиться и в психологическом плане!» - поделился спортсмен.

Подробнее о разных этапах в жизни, карьере и семье спортсмена читайте в нашем интервью.