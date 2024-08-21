Отбывающий срок за взятки экс-полковник МВД Захарченко попросил отправить его на СВО

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко почти год добивается отправки на СВО. Напомним, ему назначили 16 лет колонии за получение взяток.

Первое заявление с просьбой заключить контракт Захарченко написал в сентябре 2023 года. Известно, что он является лейтенантом запаса. Осужденный мотивировал просьбу тем, что «желает быть полезным родине».

Через месяц Захарченко пришел ответ: сообщалось, что его включили в список кандидатов на заключение соответствующего контракта с Минобороны. Позже в ИК-5, где он отбывает наказание, приезжали представители ведомства – с осужденными заключали контракты, но не с ним, пишет газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что Захарченко написал обращение президенту России Владимиру Путину со ссылкой на закон и по-прежнему предлагает свою кандидатуру для отправки в зону СВО. Адвокат Захарченко Валерия Туникова заявила, что пока объяснения сложившейся ситуации нет.

СМИ пишет, что проблемы могли возникнуть из-за третьего уголовного дела, в котором фигурирует личность Захарченко. Однако оно пока не дошло до суда.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова помилован и участвует в СВО.