Осужденный за изнасилование самбист после возвращения с СВО начал тренировать детей

Чемпион Европы по боевому самбо Максим Новоселов, осужденный в 2022 году за изнасилование 18-летней девушки и позднее подписавший контракт с Министерством обороны, после возвращения с СВО ведет мастер-классы для детей. Внимание на это 28 января обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечается, изначально Новоселова приговорили к пяти годам лишения свободы, однако он вышел из тюрьмы уже в мае 2024 года.

«Недавно боец ММА приезжал в командировку в Пензенскую область, чтобы провести мастер-класс для детей-самбистов. Репортаж о нем показали в местных новостях. В ролике акцентировали, что в мастер-классе поучаствовала даже 6-летняя девочка, которая занимается самбо», — сказано в материале канала.

Отмечается также, что экс-заключенный обучает в том числе десантников ВДВ и военнослужащих.

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