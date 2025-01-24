28-летний гандболист из Перми погиб на СВО

При участии в спецоперации погиб 28-летний гандболист, вратарь клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников. Соответствующее сообщение появилось 24 января на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Илья погиб на СВО.. Отдавая долг Родине и защищая всех нас», - говорится в некрологе.

О гандболисте вспоминают как о светлом, добром и трудолюбивом человеке, а также отличном вратаре. Команда поблагодарила Кожевникова за то, что он был частью ее гандбольной истории.

«Завтра попросим время приглушить нашу боль…И запомним его светлым, добрым, улыбающимся Илюшкой!» - написали в родном клубе.

Ранее сообщалось, что участник СВО подарил почку 28-летнему сыну. Мужчина 7 лет находился на диализе. Теперь он занимается любимым делом без ограничений.