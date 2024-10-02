Советский писатель Ян Таксюр, которого в Киеве отправили в тюрьму за госизмену, раскрыл реакцию украинских заключенных на начало СВО. По его словам, те ждали прихода российских солдат.

Писатель вспомнил, что когда сидел в СИЗО, его поместили в карантин. В камере сидели двое «смотрящих». Они включили телевизор и пригласили его за стол. Таксюр интересовался, что происходит. Те ответили: «Ты знаешь, где сейчас российские танки? Нас освободят».

По словам писателя, многие ждали освобождения. За Таксюра тоже ходатайствовали, но несмотря ни на что автор оказался в тюрьме СБУ. Это связано с позицией писателя по поводу раскола церкви.

«ПЦУ нужно было закрыть мне рот», - сообщил он. Слова писателя приводит ИА Регнум.

Ранее украинская певица Таисия Повалий назвала СВО своим спасением.