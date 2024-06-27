Народная артистка Украины Таисия Повалий призналась, что СВО стала для нее спасением. Об этом она заявила в YouTube-шоу «СКАЖИНЕМОЛЧИ».

«Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг», - рассказала певица.

Рассуждая о поведении украинских коллег, знаменитость отметила, что «многие еще в затуманенном состоянии, а те, кто ждал, когда придет освобождение, очень радуются и втихаря пишут письма со словами благодарности». Она добавила, что, находясь в Киеве с 2014 года, постоянно ждала перемен.

Повалий уточнила, что жители Украины рассчитывали, что Минские соглашения будут выполняться, однако этого не произошло. Исполнительница также напомнила о ложных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, который шел на выборы под лозунгом мира.

Стоит отметить, что в марте текущего года Таисия Повалий получила паспорт РФ и проголосовала на выборах президента.

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