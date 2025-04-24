Осужденному генералу Попову отказали в отправке на СВО из-за отсутствия вакансий

Экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову отказали в отправке в зону специальной военной операции. Адвокат Сергей Буйновский сообщил, что для него отсутствуют вакансии. Его заявление передает «Коммерсантъ».

По словам юриста Попова, больше он не планирует пытаться попасть на СВО. Но его команда будет пробовать обжаловать приговор.

Отметим, что Ивана Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к пяти годам колонии и назначили штраф — 800 тысяч рублей. Также было решено лишить его звания генерала. Услышав вердикт судьи, Попов зачитал стихи.

По версии следствия, экс-генерал украл 700 тонн металлоконструкций для инженерных оборонительных сооружений. Их ценность оценивается в 130 млн рублей.

Ранее отец Ивана Попова заявил, что не верит в вину сына. Он уверен, что его подставили недоброжелатели.