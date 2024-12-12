Остановилось сердце во время лечения зубов: мужчина выиграл 33,5 млн долларов в лотерею и умер через месяц

Новоиспеченный миллионер умер спустя месяц после выигрыша в лотерею. У жителя Бразилии остановилось сердце во время лечения зубов, передает новостной портал G1.

В свои 73 года пожилой бразилец выиграл в национальную лотерею. Его джекпот составил 33,5 млн долларов и вошел в десятку крупнейших в истории страны.

Первым делом после такой удачи мужчина решил заняться лечением своих зубов. Он неделю посещал врача, а в последний день у него случился сердечный приступ.

Медики скорой прибыли по вызову и попытались реанимировать бразильца, но их старания казались тщетны. Мужчина успел пробыть миллионером меньше месяца.

Ранее в США 17-летний юноша умер после того, как ему удалили зуб мудрости. По словам близких парня, тот был абсолютно здоров.