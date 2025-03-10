«Осталось не так уж много»: всплыли подробности о здоровье 82-летнего Харрисона Форда

82-летний актер Харрисон Форд до сих пор ощущает последствия травмы, полученной им десять лет назад. Это удалось выяснить Radar Online. . Напомним — страшный инцидент произошел в 2015 году. Форд, практикующий пилот, попал в авиакатастрофу на самолете Ryan Aeronautical ST3KR 1942 года после того, как у машины в воздухе отказали двигатели. Актер был вынужден совершить жесткую посадку, в результате которой получил перелом позвоночника, лодыжки и таза, а также рваные раны на голове.

И, как полагают источники Radar Online, несмотря на физическое излечение, Форд так и не смог избавиться от посттравматического стрессового расстройства.

«Очевидно, что эта авария будет преследовать его все оставшиеся дни — а их у него, возможно, осталось не так уж много!», — приводит портал слова одного из них.

Ранее мы писали о том, что редкая болезнь помешала Форду вести церемонию вручения премии «Оскар».