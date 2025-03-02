Редкая болезнь помешала Харрисону Форду вести церемонию «Оскар»: подробности

Вечером 2 марта в Лос-Анджелесе пройдет премия «Оскар». Одну из заветных статуэток должен был вручать Харрисон Форд, но 82-летний актер отказался от роли ведущего из-за болезни.

Звезда «Индианы Джонса» не сможет вручать статуэтки из-за диагностированного у него опоясывающего лишая, пишет Entertainment Weekly.

Издание сообщает, что сейчас актер нормально себя чувствует и отдыхает после диагноза, который ему поставили вчера.

Опоясывающий лишай — вирусная инфекция, которая выглядит как одна полоска волдырей. Болезнь вызвана вирусом герпеса — он же является причиной ветрянки.

В этом году статуэтки будут вручать Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Халле Берри, Эль Фаннинг, Вупи Голдберг, Гэл Гадот, Эндрю Гарфилд, Сэмюэл Л. Джексон, Маргарет Куолли, Зои Салдана, Майли Сайрус и другие звезды.

Харрисон Форд еще ни разу не получал «Оскар», но он всегда оглашает имена победителей в какой-либо из категорий.

Ранее стало известно, что стоимость билета на балкон церемонии составляет 100 тыс. долларов, что в переводе на российские деньги – почти 10 млн рублей.