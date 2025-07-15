Ошибка, которая едва не стоила жизни: турецкие врачи приняли рак у британки за тепловой удар

Жительница Великобритании случайно узнала об опухоли в своей голове. Она прошла дополнительное обследование на родине после отдыха в Турции, где ей изначально поставили тепловой удар, передает издание Metropoles.

У британки на одном из местных курортов случились два приступа, похожие на эпилептический припадок. Она обратилась за медпомощью, но местные специалисты не увидели ничего страшного — они списали симптомы на тепловой удар.

Женщина вернулась на родину и встретилась с сестрой, которая является врачом по образованию. Родственница посоветовала британки вновь пройти обследование. После второго осмотра стало известно, что у нее злокачественное новообразование в головном мозге. Жительнице Туманного Альбиона провели операцию. Благодаря хирургическому вмешательству она вошла в ремиссию.

Ранее сообщалось, что московские врачи удалили пациенту половину тела. Специалисты пошли на этот шаг для того, чтобы спасти россиянину с раком кожи жизнь.