Опустошил все запасы алкоголя и приготовил себе ужин: незнакомец разорил дачу москвича и уснул в его трусах

Житель Москвы, вернувшись к себе на дачу во Внуково, обнаружил там незваного гостя. Мужчина хозяйничал в чужом доме пару дней. За это время он выпил весь алкоголь, оставил горы немытой посуды и посягнул на трусы владельца участка с акулами, передает Life.ru.

По данным СМИ, москвич проживает на даче в летний сезон. В выходные он поехал вместе с семьей в Петербург на отдых. Вернувшись во Внуково, он застал крайне неприятную картину. В его доме поселился незваный гость.

Незнакомец опустошил все запасы алкоголя, а также приготовил себе ужин. К моменту, когда хозяин вернулся, он спал на кровати в его трусах с акулами.

Разбудили хулигана сотрудники полиции. Они задержали его за проникновение в чужое жилище. Объяснить свое поведение мужчина не мог, так как был очень пьян.

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