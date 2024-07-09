Певица Анита Цой рассказала о нашествии испанских слизней на свою дачу

Певица Анита Цой занимается огородом уже 30 лет, сейчас у нее растет 26 видов овощей, ягод и фруктов. В этом году, однако, ее дача подверглась нашествию испанских слизней.

«Я увидела дырки на капусте и думала, что это из-за града, а оказалось, что всему виной липкие рогатые монстры. Сколько лет занимаюсь огородом, а такого нашествия еще не видела. Они съедают листья до самого основания», - рассказала Цой mk.ru.

По словам исполнительницы, самое большое скопление вредителей наблюдается на сладких листьях пекинской капусты, используемой, в частности, для приготовления корейского блюда кимчи, которое очень любит готовить артистка.

Основной причиной появления ползучих гадов стала благоприятная для них сырая среда, объяснила Цой. «Эти вредные сухопутные брюхоногие моллюски предпочитают свежие сочные части растений, овощи и ягоды и едят в основном наиболее здоровые растения», - пожаловалась она.

Цой намерена дать бой слизням: она рассыпет на грядках золу, а на дорожки разложит листья острого перца и чеснока, которых боятся вредители. Самих слизней Анита будет сжигать на костре, поскольку избегает пестицидов и гербицидов.

Ранее музыкант Юрий Лоза рассказал, что у него на даче живет полтора десятка кур. За ними следит специально нанятый человек, который приходит раз в день и отпускает их побегать, если погода позволяет.