Опубликовано меню с торжественного приема в честь Владимира Путина в Китае: есть интересные позиции

Президента РФ Владимира Путина на торжественном приеме у Си Цзиньпина угостили уткой по-пекински. Гости могли попробовать блюда китайской кухни. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в меню есть различные позиции, многие из которых очень интересные: устрицы в утином соусе, утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистый окунь в бульоне из креветок. Также участникам приема были предложены десерты.

Другие СМИ пишут, что в списке есть также традиционные лакомства: чумиза жареная (злаковое растение), пельмени с креветками, сладкое пирожное из маша (бобовая культура), ванильный мусс, фрукты и мороженое. Среди напитков есть чай, кофе и даже алкоголь: китайские вина и крепкий напиток маотай.

Напомним, что 16 и 17 мая Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом. Эта зарубежная поездка стала первой после переизбрания и официального вступления в должность.

В первый день пройдут российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине. А второй день Путин проведет в Харбине.

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