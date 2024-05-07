Неожиданный момент: директор Фонда Пахмутовой рассказал о впечатлениях композитора от инаугурации Путина

Для композитора Александры Пахмутовой было важно посетить инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом рассказал директор Фонда Пахмутовой Евгений Малышко, который раскрыл впечатления пианистки от церемонии.

Его комментарий приводит издание «Абзац».

Для 94-летней Пахмутовой это был первый за долгое время выход в свет.

«Для Александры Николаевны присутствие там было очень важно, потому что она верит в счастливую жизнь в нашей стране и её счастливое будущее, в нашего президента», - сказал Малышко.

Он назвал трогательным и неожиданным момент, когда глава государства обнял Пахмутову. Говоря о здоровье композитора, он отметил, что та прекрасно себя чувствует.

Инаугурация президента состоялась в Большом Кремлёвском дворце. На церемонии присутствовали хирург Леонид Рошаль, а также первая учительница Путина. Друг президента Виктор Борисенко прокомментировал приветствие президента Александры Пахмутовой, а также пожатие руки Рошалю.