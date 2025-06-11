Оперировавший продюсера Гаврилова хирург вернулся к работе после домашнего ареста

Известный бариатрический хирург Илья Елагин, который оперировал продюсера Петра Гаврилова в клинике доктора Тимура Хайдарова, снова вышел на связь после домашнего ареста и снова приступил к работе. Об этом пишет Kp.ru.

Напомним, что Петр Гаврилов скончался от осложнений спустя несколько дней после того, как Елагин провел ему операцию по уменьшению желудка. Ассистировал тогда хирургу Тамерлан Кадзаев. По факту смерти продюсера Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование. Позже по решению Замоскворецкого суда все врачи клиники были отправлены под домашний арест, а само медучреждение на несколько месяцев закрыли.

Наказание в виде домашнего ареста для Елагина и Кадзаева включало в себя запрет на использование телефонов и соцсетей, а им самим нельзя было покидать территории их домов. Причем, данная мера присечения постоянно продливалась. И вот недавно Илья Борисович вновь вышел на связь. Он сообщил, что наконец возвращается к практике. Правда, выполнять свои обязанности он теперь будет в другой клинике.

«Я постепенно возвращаюсь к своему делу — к тому, что действительно люблю и умею делать — помогать людям. Да, расследование все еще продолжается, и, к сожалению, есть темы, которые по-прежнему остаются вне зоны моих комментариев. Но я искренне верю: правда всегда важнее шума, и время расставит все по местам», — обратился Елагин к своим подписчикам.

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