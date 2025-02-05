Опасные последствия: назван страшный побочный эффект «Оземпика»

Медицинский препарат «Оземпик», который стал волшебным «уколом для похудения» среди западных и российских звезд, имеет опасные побочные эффекты. Шокирующие детали выяснил Radar Online.

По данным портала, одним из самых неприятных и страшных последствий использования «Оземпика» является потеря либидо и эректильная дисфункция.

«Страницы в социальных сетях, посвященные препаратам, используемым для снижения веса, пестрят сообщениями мужчин, испытывающих проблемы в спальне, которые, как считается, вызваны снижением уровня тестостерона, вызванным приемом этих препаратов-блокаторов», — сказано в расследовании Radar Online.

Однако проблемы испытывают не только мужчины — женщины также жалуются, что после вкалывания инъекций у них пропадает половое влечение.

Ранее мы писали о том, что изменения во внешнем виде модели Беллы Хадид связали именно с употреблением «Оземпика».