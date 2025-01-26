«Лицо Оземпика»: резко постаревшую Беллу Хадид заметили на улицах Нью-Йорка

Супермодель Беллу Хадид заметили во время прогулки в Нью-Йорке. 28-летняя звезда подиумов попала в объективы папарацци и была заподозрена в злоупотреблении препаратами для похудения.

Снимки Хадид появились на сайте Daily Mail. На кадрах модель запечатлена в кожаном бомбере оверсайз, узкой шелковой юбке ниже колена и высоких замшевых сапогах на каблуках. Образ Белла дополнила солнечными очками с затемненными линзами, которые при этом не скрывали глаз. Кроме того, звезда подиумов сделала гладкий пучок и яркий макияж.

Читатели издания раскритиковали внешность Беллы и пришли к выводу, что для своего возраста она стала выглядеть слишком старой.

«Лицо Оземпика», — отметили в комментариях.

Кроме того, пользователи Сети отметили, что вдавленный нос и накаченные губы Беллы «выглядят старыми, грустными и фальшивыми».

«Я не понимаю, почему ее считают супермоделью», - задалась вопросом одна из читательниц.

Ранее Белла Хадид показала дом своей семьи, который пострадал из-за обрушившихся на штат Калифорния пожаров. Огонь уничтожил часть здания, в которой находилась детская комната Беллы.