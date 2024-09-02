«Опасаемся за свою жизнь»: вдова зампредседателя «Зова народа» заявила, что убийца мужа вышел из СИЗО

Обвиняемый в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева находится в пункте распределения. Его отправили в зону СВО, передает Regnum со ссылкой на заявление вдовы.

Женщина рассказала журналистам, что опасается за свою жизнь и жизнь сына, так как убийца супруга в скором времени окажется на свободе. Сейчас мужчина находится в Ростовской области, где ждет распределения.

«Мы с сыном опасаемся за свою жизнь. Человек даже не прошел врачебную комиссию на вменяемость. Следователи перестали выходить со мной и с адвокатом на связь. Все ушли просто в полный игнор», — рассказала вдова.

Зампредседателя движения «Зов народа» Антон Еговцев был убит в июне этого года. Его зарезали возле дома. Подозреваемый в совершении преступления мужчина сначала попал в больницу с ранением, а после в СИЗО.

Ранее фигурант уголовного дела об убийстве зампреда движения «Зов народа» попросился на СВО. У него есть высшее медицинское образование.