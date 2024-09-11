ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 сентября 2024, 12:57
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Готов взять кота под опеку и оплодотворить певицу: Илон Маск обратился к Тейлор Свифт

Илон Маск выразил готовность оплодотворить Тейлор Свифт и взять ее кота под опеку.
Готов взять кота под опеку и оплодотворить певицу: Илон Маск обратился к Тейлор Свифт

© Kirsty Wigglesworth/Associated Press/East News

Необычное предложение поступило певице Тейлор Свифт. Американский миллиардер Илон Маск прочитал пост исполнительницы, посвященный дебатам Камалы Харрис и Дональда Трампа, после чего заявил о готовности подарить ей ребенка.

Свифт написала на своей странице в социальных сетях сообщение, в котором поддержала вице-президента в стремлении стать главой государства. В конце поста она подписалась как «бездетная кошатница».

Маск, увидев эту публикацию, не смог пройти мимо. В своей соцсети он обратился к Свифт и предложил ей помощь. Миллиардер пообещал оплодотворить певицу, а также стать опекуном для ее любимого кота.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис могла жульничать на дебатах с Дональдом Трампом. Вице-президента обвинили в использовании беспроводных наушников.

Источник фото:Kirsty Wigglesworth/Associated Press/East News
Источник:X*(cоцсеть заблокирована на территории России)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Тейлор Свифт
Илон Маск