Готов взять кота под опеку и оплодотворить певицу: Илон Маск обратился к Тейлор Свифт

Необычное предложение поступило певице Тейлор Свифт. Американский миллиардер Илон Маск прочитал пост исполнительницы, посвященный дебатам Камалы Харрис и Дональда Трампа, после чего заявил о готовности подарить ей ребенка.

Свифт написала на своей странице в социальных сетях сообщение, в котором поддержала вице-президента в стремлении стать главой государства. В конце поста она подписалась как «бездетная кошатница».

Маск, увидев эту публикацию, не смог пройти мимо. В своей соцсети он обратился к Свифт и предложил ей помощь. Миллиардер пообещал оплодотворить певицу, а также стать опекуном для ее любимого кота.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис могла жульничать на дебатах с Дональдом Трампом. Вице-президента обвинили в использовании беспроводных наушников.