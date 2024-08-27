Найден военный, который уничтожил украинскую БМП с помощью канистры с бензином

Военный корреспондент Александр Коц нашел героя, который подъехал к украинской БМП на «четверке», облил бензином из канистры и поджег. Боец с позывным «Армян» получил известность в Сети.

По словам героя спецоперации, из БМП в лес вышли восемь человек «вражеской пехоты». Штурмовик получил приказ уничтожить машину врага.

«На «четверке» «Армян» подъехал к БМП и сначала закинул внутрь гранату. Но машина не разгоралась. И тогда он вернулся с канистрой», - рассказал Коц в своем Telegram-канале.

На вопрос, как было не страшно бегать с канистрой, тем более, что противник находился рядом, боец сказал: «Мы сюда приехали не сидеть».

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