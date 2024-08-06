«Она сейчас находится на своем рабочем месте»: адвокат Екатерины Портнягиной опровергла сообщения о ее задержании

Сотрудники правоохранительных органов не задерживали Екатерину Портнягину, жену блогера Дмитрия Портнягина. Информация об этом, размещенная в Сети, не соответствует действительности, передает Telegram-канал ТАСС.

Журналистам удалось связаться с адвокатом Екатерины. В беседе защитница Портнягиной заявила, что стражи порядка не увозили ее клиентку в отдел. На момент распространения информации об этом женщина находилась на работе.

«Екатерина не была задержана, сейчас она находится на своем рабочем месте», — рассказала адвокат.

Ранее в Сети сообщили о задержании Екатерины Портнягиной. Ее якобы взяли при попытке передать взятку сотруднице префектуры СВАО Москвы. Речь шла также о том, что суд избрал меру пресечения в отношении женщины. На время расследования фигурантке дела запретили совершать определенные действия.