Хотела «узаконить» постройку в банном комплексе: жену блогера Портнягина задержали по подозрению в даче взятки

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Екатерины Портнягиной, супруги арестованного блогера Дмитрия Портнягина. Ее подозревают в даче взятки, передает Telegram-канал Baza.

Стражи порядка задержали Портнягину, когда та пыталась вручить 300 тысяч рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы. Деньги должны были решить вопрос с постройкой на территории элитного банного комплекса Siberia. Этот бренд принадлежит семье Портнягиных.

По данным СМИ, уже состоялось заседание, на котором Екатерине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. С женщиной работают следователи.

Глава семейства Портнягиных сейчас находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что суд в Москве продлили меру пресечения в отношении блогера, который обвиняется в неуплате налогов.