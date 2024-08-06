Хотела «узаконить» постройку в банном комплексе: жену блогера Портнягина задержали по подозрению в даче взятки
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Столичные правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Екатерины Портнягиной, супруги арестованного блогера Дмитрия Портнягина. Ее подозревают в даче взятки, передает Telegram-канал Baza.
Стражи порядка задержали Портнягину, когда та пыталась вручить 300 тысяч рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы. Деньги должны были решить вопрос с постройкой на территории элитного банного комплекса Siberia. Этот бренд принадлежит семье Портнягиных.
По данным СМИ, уже состоялось заседание, на котором Екатерине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. С женщиной работают следователи.
Глава семейства Портнягиных сейчас находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что суд в Москве продлили меру пресечения в отношении блогера, который обвиняется в неуплате налогов.