«Он вредный»: Брижит Бардо заявила о разочаровании в президенте Франции Макроне

Актриса Брижит Бардо резко негативно высказалась о президенте Франции Эммануэле Макроне. Она заявила, что разочарована в политике и считает его бесполезным. Об этом сообщает BFMTV.

Брижит дала первое за 10 лет телевизионное интервью, в котором осудила действия Макрона. Она рассказала, что в последний раз общалась с ним в 2018 году в Елисейском дворце. С тех пор у нее больше не было желания встречаться с политиком.

«И это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован. В любом случае он не является полезным. А если он не является полезным, значит он вредный», - заявила Бардо.

Актриса не скрывает своего отношения к президенту. Еще два года назад она подготовила открытое письмо Макрону, в котором назвала его «злым существом». Брижит осуждает многие действия политика, в том числе не может простить ему невыполненное обещание. Дело в том, что лидер Франции, по словам артистки, должен был запретить употребление в стране конины, но не сделал этого.

Ранее стало известно, что Макрон не явился на встречу лидеров Renew Europe перед саммитом Евросоюза.