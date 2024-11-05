Военные силы Украины собирались нанести удары по территории российского Крыма, однако на пути командования ВСУ встал американский миллиардер Илон Маск. Он не позволил атаковать полуостров, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

По данным СМИ, в начале военного конфликта бизнесмен встал на сторону Киева и предоставил ему тысяч спутниковых терминалов Starlink. Однако потом позиция Илона изменилась.

В 2022 году Маск решил, что его система не будет работать над территорией Крыма. Это позволило предотвратить, как минимум, одну атаку. В следующем году предприниматель не изменил своей позиции, что также помешало операции ВСУ.

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