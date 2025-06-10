На Украине женщина пытается отыскать своего супруга-бойца ВСУ через телемарафон. Журналист RT Константин Придыбайло обратил на это внимание и заявил, что мужчина уже мертв, а его тело никак не может забрать Киев.

Корреспондент RT опубликовал пост в своем Telegram-канале Придыбайло. Он опознал мужчину, которого через телемарафон разыскивает жительница Украины. Журналист заявил, что покойный боец ВСУ находится в мешке 1198 в морозильной камере на территории Брянской области.

Придыбайло попросил подписчиков передать вдове информацию об этом. Также Константин посоветовал украинке обратиться по поводу доставки тела к президенту Владимиру Зеленскому, который не дает жителям своей страны похоронить тела близких.

Рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ уже несколько дней стоят на границе. Киевские власти не спешат забирать покойников, чтобы предать их земле.

Ранее сообщалось, что лесной маньяк Дмитрий Ворошилов вступил в ряды ВСУ. На его счету минимум 13 убийств.