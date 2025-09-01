На шоу пускали детей с 12 лет: Егора Крида раскритиковали за концерт с танцами для взрослых

Певец Егор Крид выступил с концертом в «Лужниках» и удивил зрителей поцелуем с танцовщицей. Мероприятие имело маркировку 12+, было много семей с детьми.

На выступление артиста обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На публикуемых кадрах видно, что девушки в откровенных нарядах исполняли «танцы для взрослых». В какой-то момент Крид страстно поцеловался с танцовщицей – в финале песни они вместе ушли под сцену на выдвигающемся подиуме.

В номере также были танцы на пилоне. Аморальное поведение исполнителя возмутило присутствующих.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что концерт Крида в «Лужниках» обошелся в 200 млн рублей. Она похвалила артиста и отметила: он сделал самое дорогостоящее шоу в России, а сумма в 200 млн – рекорд среди всех концертов. Рудковская выделила звук, свет, спецэффекты и гостей мероприятия. На концерте выступили Григорий Лепс, Баста, Тимати и другие звезды.