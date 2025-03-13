Ольга Бузова призналась в любви к «вредной» еде

Российская ведущая и певица Ольга Бузова, как выяснилось, иногда позволяет себе «вредную» пищу. В ее рационе периодически появляются хот-доги.

По словам знаменитости, она обязательно покупает эти «сосиски в тесте» во время автопутешествий. И их употребление не сказывается на ее фигуре.

«Если я еду куда-то по России и останавливаюсь на заправке в ресторане, то это обязательно должна быть сосиска в тесте, и она обязательно должна быть съедена. И почему-то она всегда такая вкусная. А еще есть такое правило, что когда ты ешь сосиску в тесте, то это не откладывается в бока», — объяснила Бузова в своем Telegram-канале.

Звезда также отметила, что ей «всегда вкусно» и что есть «сосиску» она будет с «чувством собственного достоинства».

Ранее мы писали о том, что Бузова попала в неприятную ситуацию из-за платья.