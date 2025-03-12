«Не представляете, что произошло»: Ольга Бузова попала в неприятную ситуацию из-за платья

Поющая телеведущая Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на одном из публичных мероприятий. 39-летнюю исполнительницу хита «Мало половин» подвело платье.

«Вы не представляете, что произошло. Платье, которое я готовила, оно оказалось настолько некомплементарным, все швы торчали. Это ужас, паника! Я не знаю, как я собралась», — разоткровенничалась Ольга в личном блоге.

Она подчеркнула, что всегда заранее делает примерку, и сначала платье ей понравилось. Недостатки наряда она заметила уже перед выходом из дома.

«Когда моя домработница отпарила платье, и я его надела, я поняла, что это адский ад. В нем в лучшем случае стоять на пляже, разбежаться и окунуться в океан. Благо у меня много своей красивой одежды», — сказала Бузова.

В итоге Ольга выбрала из своих нарядов облегающее черное платье с блестками. Но не успела переделать макияж и прическу. «Такая укладка была под то платье, там голая спина. А с таким воротом волосы нужно убирать. Ох, первый раз с мной такое», — пожаловалась артистка.

Ранее Отар Кушанашвили назвал Ольгу Бузову глубоко одиноким человеком. По его мнению, об этом говорят ее «хамские реплики» журналистам, несмотря на добрый характер. Отар назвал артистку хорошим человеком. По мнению телеведущего, певица эпатирует ради «вселенской славы».