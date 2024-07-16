Огромные волдыри на коже и сильный зуд: россиянка покрылась пятнами после того, как бросила курить

В Тамбовской области местная жительница решила бросить курить с помощью никотиносодержащих пластырей. Однако в процессе ей пришлось отказаться от этой идеи из-за реакции организма, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным СМИ, в один из дней девушка случайно уснула с пластинкой во рту. На утро россиянка стала испытывать зуд. На ее коже появились красные пятна и волдыри. При этом, как утверждает жительница области, она не является аллергиком.

За помощью пострадавшая обратилась к врачам. Дерматолог объяснил ей, что входящие в состав таблеток вещества так или иначе способны вызвать сильную аллергическую реакцию. Однако сказать, что именно это было, можно будет после исследования.

Ранее сообщалось, что у школьницы лопнуло легкое. Девушка попала в больницу с дыркой в органе из-за вейпа.