«Официально, с разрывом дипотношений»: военкор Коц рассказал, в каком случае Россию ждет мобилизация

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении штатной численности армии. Ее должны будут пополнить еще 180 тысяч человек. Такое решение, по словам военкора Александра Коца, было принято специально, чтобы не объявлять мобилизацию.

Всеобщая мобилизация может быть объявлена в стране, однако для этого должна быть причина. Военкор назвал ее в своем Telegram-канале Kotsnews. Так, по его словам, НАТО необходимо вступить в войну с Россией, чтобы появился повод поставить под ружье все мужское население государства.

«Мне кажется, чтобы произошла мобилизация, НАТО должно объявить нам войну. Официально, с разрывом дипотношений», — отметил военный корреспондент.

Но пока об этом речи не идет. В настоящий момент военные силы формируют резервные бригады, написал Коц.

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