«Один из стрессов в жизни мужчины»: психолог призвала пожалеть мужей, имеющих любовниц

Психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук призвала жалеть мужчин, имеющих любовниц. По мнению эксперта, вместо того чтобы «накручивать», женщине следует с пониманием относиться, пока муж испытывает стресс от интрижки.

Смолярчук отметила, что женщины часто «маются и подозревают» мужчин в изменах, хотя им в этот момент следует решать внутренние проблемы. Она вспомнила слова Михаила Жванецкого о том, что если человек хочет найти, то следует заранее сказать, что ты найдешь.

«Потому что у него это может быть после корпоратива какой-то шлейф остался, люди перебрали, завтра это никто не вспомнит, а вы начнёте это дело раскручивать, переведёте это из вялотекущей интрижки в жуткую атаку и развалите семью», - заявила психолог. Ее слова приводит «Говорит Москва».

Смолярчук отметила, что история с любовницами – «один из самых доказанных стрессов в жизни мужчины». Она считает, что таким не надо завидовать- им нужны сочувствие и «хорошие терапевты».

«Поэтому такого человека надо жалеть и от него надо ждать поддержки, чтобы он сказал: «Как я мог вообще в голове это иметь, у меня золотая жена», - поделилась мнением специалист.

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