«Вот такие условия»: почему Владимир Познер отказался работать на Западе и мечтает вернуться на Первый канал

Уехавший из России телеведущий Владимир Познер признался, что хотел бы вернуться на Первый канал, где у него до 2022 года была своя авторская программа.

«Я мечтаю о том, чтобы это произошло. Но не думаю, что произойдет. Не всегда можно то, что хочешь. Приходится иногда идти на компромиссы или даже признать поражение», - сказал журналист в интервью Forbes.

Он также отметил, что в последние 2,5 года много размышлял и занимался написанием книги. Кроме того, Познер рассказал, что его команда сняла 8-серийный фильм о Турции, который уже сдали на Первый канал.

«Мы его сдали на Первый канал, его приняли, и теперь ожидаем суждения господина Эрнста (Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала – прим. ред.», - отметил Познер.

Говоря о том, тяжело ли ему без эфиров, журналист признался, что очень скучает. Кроме того, он выразил уверенность, что очень хорошо делает свою работу.

«Были предложения [о работе от западных каналов]. Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но условие! А условие такое: «Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина (президент России Владимир Путин – прим. ред.) и по поводу политики», причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», - заключил Познер.

Ранее лишенный концертов в России Иван Ургант анонсировал тур по Европе, в который он отправится осенью вместе с Владимиром Познером. Публицист и писатель Дмитрий Лекух считает, что телеведущий выступает с журналистом только ради материальной выгоды.