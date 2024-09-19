Один и тот же человек: следствие установили, кто стоит за убийством Татарского и покушением на Прилепина

Покушение на российского писателя Захара Прилепина и убийство военного корреспондента Владлена Татарского связаны. К этому выводу пришло следствие, передает Telegram-канал Readovka.

Во время заседания во 2-м Западном окружном военном суде, где слушалось дело о покушении на Прилепина, сторона обвинения озвучила, что это преступление связано с другим, которое произошло в апреле прошлого года.

Весной 2023 года был убит военкор Татарский. Так, по версии следствия, это убийство и покушение на писателя финансировал один человек. Осужденная за теракт Дарья Трепова* (внесена в реестр экстремистов и террористов на территории РФ) и обвиняемый в подрыве машины Прилепина Александр Пермяков получили вознаграждение от того же «контрагента».

Ранее сообщалось, что Прилепин до подрыва автомобиля видел мужчину, который пытался его убить. Они повстречались на улице.

*внесена в реестр экстремистов и террористов на территории РФ