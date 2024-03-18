Очень редкая врожденная патология: врачи удалили жабры у четырехлетнего мальчика

В Московской области врачи оказали необходимую помощь четырехлетнему пациенту с очень редкой врожденной патологией. У мальчика на шее были элементы жаберной дуги, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ребенок поступил в Видновскую городскую больницу. Врачи, узнав о проблеме юного пациента, оказались сильно удивлены, ведь такая патология, как жаберная дуга, проявляется достаточно редко. Она не должна быть, так как в процессе развития плода щели, ответственные за ее образование, зарастают. Однако в данном случае они остались и привели к возникновению кисты, в которой находились элементы жабр, причем из кости.

В итоге мальчику сделали операцию. Она длилась несколько часов и завершилась успешно. Сейчас ребенок уже находится дома.

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