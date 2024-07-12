«Очень круто, бро»: 15-летняя правнучка Михаила Горбачева похвалила его за все достижения

15-летняя Александра Пырченкова - правнучка бывшего президента СССР Михаила Горбачева – похвасталась достижениями политика. Она похвалила его фразой «очень круто».

Пырченкова опубликовала видео в TikTok, посвященное знаменитому родственнику. Правнучка Горбачева выложила фото, на котором политик держит ее за руку.

«Прадед снес стену, остановил Холодную войну и распустил СССР. 10 из 10. Очень круто, бро, спасибо!» - подписала она под снимком. На публикацию обратила внимание Газета.Ru.

Александра – первая правнучка Горбачева. Родилась в Германии в 2008 году.

Ранее певица Елена Преснякова рассказала, что ее внук Никита скучает по России, но не вернется. Она уверена, что тут «набросятся» на молодого музыканта. По словам Пресняковой, в США внук стал исполнять хиты «Самоцветов». Елена не имеет возможности встретиться с ним из-за проблем с оформлением визы.