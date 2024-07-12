«Очень скучает по России»: внук Пугачевой начал исполнять песни «Самоцветов» в США

Певица Елена Преснякова заявила, что внук артистки Аллы Пугачевой Никита Пресняков очень скучает по России. В США он стал исполнять песни «Самоцветов».

Подробностями Преснякова поделилась с сайтом NEWS.ru на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

По словам певицы, Никита не вернется в Россию – она уверена, что здесь на него «набросятся». Он планирует работать в США.

«Единственное, что он очень скучает (по России – прим.)», - заметила исполнительница.

Сама Преснякова не может увидеться с Никитой – возникли проблемы с оформлением визы. Елена призналась, что готова дежурить ночами, чтобы увидеть родственника.

Она рассказала, что Никита выступает в США и собирает полные залы. Сначала он пел на английском, а потом пришел к тому, что начал исполнять хиты «Самоцветов». Одно из его выступлений сняла знакомая Елены.

«Говорит, вот сняла, посмотрите, как работает Никита. Полный зал, уже наши песни поет», - поделилась Преснякова.

Ранее сообщалось, что Пугачеву заметили в Юрмале с подросшим сыном Гарри.