«Очень хотелось»: Дзюба рассказал, о чем бы попросил Путина при встрече

Футболист Артем Дзюба заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил бы его отменить Fan ID, который называют «паспортом болельщика». Об этом сообщает Sport24.

Сейчас спортсмен выступает за футбольный клуб «Акрон». Недавно звезда дал большое интервью, где порассуждал на различные темы. Он также высказался о недовольстве Fan ID.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения», – поделился Артем.

Спортсмен очень хочет почувствовать атмосферу полного стадиона и считает, что людей на матчах должно быть больше. Дзюба отметил, что некоторые фанаты не отличаются хорошим поведением, но с ними все равно «антуражно и классно».

«Футбол — самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», – пояснил звезда.

Напомним, что закон о допуске на футбольные матчи только по Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года. Многие футбольные клубы такая ситуация тревожит, так как болельщиков на стадионах стало меньше.

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