«Очень бахали»: девушка-инвалид из Курской области прошла 6 км под обстрелами ВСУ

Жительница села Гончаровка Суджанского района по имени Ольга после начала атаки ВСУ на Курскую область прошла пешком около шести километров под обстрелами, чтобы спастись. При этом у девушки инвалидность первой группы.

По ее словам, когда начались обстрелы жители спрятались в подвалах. Некоторое время Ольга провела под землей без еды и воды и решила самостоятельно покинуть дом, чтобы найти другое убежище.

«Очень бахали, стреляли, осколки летели. Я очень перепугалась: ни воды нет, ни света. Полезла в подвал, сидела голодная. А я еще и инвалид: то рука болит, то нога, давление поднялось, стало плохо. В итоге погреб разбахали, кухню мою летнюю разбахали, а у меня там столько вещей было — все сгорело», — рассказала Ольга в беседе с РБК, добавив, что осталась в рваной одежде и шлепках.

Выбравшись из подвала, она отправилась в Суджу к подруге и преодолела более шести километров пешком. Через четыре дня девушку вместе с подругой эвакуировали российские военные.

Кроме того, Ольга рассказала о том, как вели себя украинские солдаты, вторгшиеся в Курскую область. По ее словам, они стреляли по окнам и занимались мародерством.

«Они по окнам стреляли. Они все растаскивали. Я эту несчастную картошку посадила, так они ее выкапывали», — поделилась Ольга.

Ранее сообщалось, что в Курской области во время эвакуации мирных жителей из районов приграничья погибли два активиста «Народного фронта». В ГАЗель, на которой передвигались волонтеры, попала украинская ракета «Точка-У».